A Berlin, les deux Corées réunifiées à travers un jardin de fleurs sauvages

Photo : KBS WORLD Radio

Un jardin artistique a été aménagé avec des fleurs sauvages en provenance des deux Corées, là où le mur de Berlin divisait autrefois l’Allemagne. Il est situé devant l’église St. Matthäus, sur le Kulturforum, un ensemble d'édifices qui faisaient face à ce fameux mur avant la réunification du pays.Le jardin a été conçu à l’image des paysages de Jeong Seon, ce grand maître de la peinture coréenne du 18e siècle. 45 espèces de fleurs sauvages s’y épanouissent parmi les rochers et pierres de formes singulières qui représentent les chaînes montagnardes de la péninsule coréenne.Ce projet a pu voir le jour suite à un financement participatif qui a permis de lever 30 000 euros auprès de 160 donateurs dans le monde. Et il a bénéficié d’une aide précieuse de la ville de Berlin, qui célèbre cette année le 30e anniversaire de la chute du mur.Le jardin aux fleurs sauvages de Corée exprime le désir ardent pour la réunification et la vie en symbiose sur la péninsule. Il restera accessible au grand public jusqu’en novembre prochain.