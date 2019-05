Festival de Cannes : Bong Joon-ho décrochera-t-il la Palme d’or ?

Photo : YONHAP News

Le Festival de Cannes touche presque à sa fin. Pour sa 21e édition, 21 films ont été invités en compétition. On y retrouve des œuvres de jeunes cinéastes aussi bien que celles de grands maîtres déjà primés.Parmi les candidats favoris pour la Palme d’or, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, qui a présenté son dernier long métrage, « Parasite ». Celui-ci illustre avec brio le grand écart entre les riches et les pauvres au pays du Matin clair.Après sa projection, « Parasite » a bénéficié de retours très positifs parmi les médias étrangers. Pour certains, Bong a su provoquer un sourire plus sombre et une colère plus féroce en décrivant la réalité de la société sud-coréenne. Son film a obtenu la meilleure note avec 3,4 dans le magazine du festival, « Screen Daily », parmi les 17 films dévoilés jusqu’à jeudi.Parmi les autres prétendants à la récompense suprême, on peut citer notamment « Douleur et gloire », un film autobiographique du grand maître espagnol Pedro Almodóvar, et « Portrait de la jeune fille en feu » de la réalisatrice française Céline Sciamma.Le palmarès des films sera dévoilé samedi, heure locale.