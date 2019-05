Cannes 2019 : la Palme d’or décernée à « Parasite » du sud-Coréen Bong Joon-ho

Photo : KBS News

La Palme d’or de la 72e édition du Festival de Cannes, qui s’est clôturée samedi soir en France, a été décernée à « Parasite » de Bong Joon-ho. C’est la première fois qu’un cinéaste sud-coréen décroche la suprême récompense cannoise.En recevant la palme, Bong a déclaré que, sans ses acteurs, il n’aurait pas pu filmer une seule scène de son dernier long métrage. Il a ensuite ajouté qu’après avoir décidé de devenir réalisateur à l’âge de 12 ans, il a toujours été très inspiré par le 7e art français. Tout en avouant qu’il n’avait jamais imaginé qu’il allait toucher un jour ce trophée de ses propres mains, il a dit « merci beaucoup » dans la langue de Molière.L’heureux lauréat a ensuite invité son acteur fétiche, Song Kang-ho, à prendre le micro. Ce dernier a alors déclaré qu’il allait donner gloire à tous les acteurs de la République de Corée qui lui ont appris la persévérance, la sagesse ainsi que la passion.« Parasite » est le 7e long métrage de Bong Joon-ho après « Okja ». Cette oeuvre, dont l’intrigue commence par l’entretien de Ki-woo chez une famille aisée à qui il propose des cours particuliers à un prix exorbitant, aborde les inégalités entre riches et pauvres dans notre société.Sur la Croisette, l’obtention d’une palme par le réalisteur du pays du Matin clair était pressentie pour deux raisons : après la projection en début de semaine, le film avait non seulement suscité l’ovation des 2 300 spectateurs pendant huit minutes mais avait également obtenu la meilleure note avec 3,4 dans le magazine du festival, « Screen Daily ».Les cinéphiles sud-coréens, surtout les fans de Bong qui l’ont suivi depuis « Memories of Murder », ne peuvent qu’être ravis de cette nouvelle tombée dans la nuit de samedi à dimanche. Il est vrai qu’« Ivre de femmes et de peinture » de Im Kwon-taek avait reçu le prix de la mise en scène en 2002 et que Park Chan-wook avait empoché deux ans plus tard le Grand prix avec « Old Boy », mais jamais un cinéaste du pays n'avait eu l’honneur de recevoir la Palme d’or au Festival de Cannes.Les amoureux du cinéma ont à présent hâte d’aller voir « Parasite » en salle. Sa sortie est prévue pour le jeudi 30 mai en Corée du Sud.