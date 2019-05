Donald Trump renouvelle sa confiance à Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le président américain estime qu’il maintient une bonne relation avec le dirigeant nord-coréen malgré les récents tirs de projectiles de Pyongyang.C’est ce qu’a affirmé la porte-parole de la Maison blanche dans son entretien tenu hier avec la chaîne américaine NBC. Selon Sarah Sanders, Donald Trump reste certain que Kim Jong-un tiendra sa promesse et que les deux leaders avanceront ensemble vers la dénucléarisation de la Corée du Nord.Ces propos font suite à un tweet du locataire de la Maison blanche, posté samedi, dans lequel il a renouvelé sa confiance au pays communiste tout en relativisant ses récents lancements de missiles.Concernant l’insulte proférée par l'agence officielle nord-coréenne KCNA, qui a qualifié d'« imbécile au faible QI » Joe Biden, pour lequel Kim Jong-un fait partie des « dictateurs et des tyrans », Sanders a fait savoir que Trump et Kim étaient d’accord sur cette évaluation de l'ancien vice-président américain.