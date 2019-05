Trump : les « petites armes » lancées par la Corée du Nord ne le dérangent pas

Photo : YONHAP News

Au deuxième jour de sa visite d’Etat au Japon, le président américain a qualifié de « petites armes » les missiles lancés début mai par Pyongyang, tout en précisant que cela ne le dérangeait pas.Tout en renouvelant sa confiance au régime de Kim Jong-un via son tweet, Donald Trump semble chercher à réprimer les propos de son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui avait jugé que les deux essais de projectiles à courte portée effectués par le pays communiste constituaient sans nul doute une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu.Pourtant, cette prise de position du locataire de la Maison blanche creusera davantage l’écart avec celle du Premier ministre japonais Shinzo Abe qui affiche une des positions les plus fermes vis-à-vis de Pyongyang.Dans ce contexte, les regards se tournent vers le sommet prévu entre Trump et Abe aujourd’hui, qui portera entre autres sur le dossier nord-coréen.