Pyongyang souligne l'importance de résoudre les problèmes de fond avant toute aide humanitaire

Photo : YONHAP News

Les médias de propagande nord-coréens continuent de mettre la pression sur la Corée du Sud, qualifiant son aide humanitaire de « non essentielle et secondaire ».Dans son article intitulé « Raccourci pour le développement des relations entre les deux Corées », l’un d’entre eux baptisé « Korea Today » a appelé Séoul à résoudre prioritairement les problèmes fondamentaux, cessant tout acte d’animosité tel que les entraînements militaires conjoints avec des forces étrangères. Selon lui, le gouvernement sud-coréen doit prioritairement mettre en place les engagements pris dans les déclarations et les accords militaires conclus entre les deux Corées pour que les efforts déployés pour la paix et la réunification portent leurs fruits.D'autres sites du royaume ermite ont également publié des articles entre le 25 et le 26 mai mettant l’accent sur le respect des promesses intercoréennes. Ainsi, le pays communiste pousse son voisin à jouer un rôle actif dans sa discussion avec les Etats-Unis afin de sortir de l’impasse actuelle.