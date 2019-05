Le Festival du mime de Chuncheon fête son 30e anniversaire

Photo : YONHAP News

Le Festival international du mime de Chuncheon a débuté hier dans la ville sud-coréenne du même nom située à 85 km au nord-est de Séoul. L'un des trois plus importants événements du genre avec celui de Périgueux en France et celui de Londres en Grande-Bretagne, il célèbre d'ailleurs cette année son 30e anniversaire.L'édition 2019 va attirer 18 troupes venues de 13 pays et quelque 500 artistes sud-coréens. Elle va offrir jusqu'au 2 juin des spectacles de mime, de danse, de clowns et de rue, notamment du cirque Fauna, couronné par le Edinburgh Festival Fringe en 2017.