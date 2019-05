Le diplomate qui a divulgué le dialogue téléphonique entre Trump et Moon visé par une enquête

Photo : KBS News

Le conseiller de l’ambassade de Corée du Sud à Washington, qui avait divulgué la conversation téléphonique entre Moon Jae-in et Donald Trump, est arrivé dimanche à l’aéroport international d’Incheon. Il est accusé d’avoir transmis l’information classée « secret d’Etat de niveau 3 » au député Kang Hyo-sang du Parti Liberté Corée (PLC).Le ministère des Affaires étrangères lancera une investigation afin de connaître les circonstances et intentions derrière cette fuite. L’enquête sera focalisée sur sa relation avec le député de la première formation d’opposition afin de savoir quels sont les rôles joués par ce dernier et quels types d’informations confidentielles sont concernés. Une procédure de sanction sera ensuite ouverte. Prenant très au sérieux cette affaire, la chef de la diplomatie sud-coréenne Kang Kyung-wha a exprimé sa volonté d’imposer au diplomate incriminé de lourdes sanctions.De son côté, la Maison bleue a souligné l’importance de rénover les autorités diplomatiques afin de renforcer la sécurité du système d’informations diplomatiques confidentielles.