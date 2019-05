Les deux candidats à la banque en ligne recalés à l'étape de pré-autorisation

Photo : YONHAP News

Contre toute attente, aucun des deux candidats à la banque en ligne n'ont réussi l’examen de pré-autorisation. Cette décision a été annoncée hier par le Service de supervision financière (FSS).Les deux groupes à s’être lancés dans la course au service de banque virtuelle après Kakao Bank et K-Bank sont Kiwoom Bank et Toss Bank. Selon le FSS, le dossier soumis par le premier pèche par son manque d’innovation et de moyens pour la réalisation de son projet. Quant au deuxième, sa capacité de financement est jugée insuffisante.A noter que leurs candidatures ont été passées au crible d’un comité d’évaluation composé de sept experts externes spécialisés en finance, législation et comptabilité. Aucun des candidats n’a réussi à les convaincre en matière d’innovation et de capacité de financement.Une nouvelle procédure de pré-autorisation des candidats de banque en ligne sera alors lancée au 3e ou au 4e trimestre de cette année.