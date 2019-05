Han Kang dépose une œuvre inédite à la « Future Library » en Norvège

Photo : YONHAP News

La romancière sud-coréenne Han Kang, lauréate du prestigieux Man Booker Prize en 2016, a transmis samedi dernier, son manuscrit inédit à l'artiste écossaise Katie Paterson, initiatrice du projet « Future Library ». La cérémonie de cette remise a eu à la Forêt de la Bibliothèque du futur en Norvège.De fait, Han est devenue le cinquième auteur et le premier auteur asiatique à contribuer à ce projet lancé en 2014. Celui-ci consiste à sélectionner chaque année un auteur pour les 100 ans à venir, et à publier l’une de ses œuvres, inédite, à l’horizon 2114 avec un millier d’arbres plantés sur cette période dans une forêt des environs d’Oslo.Lors de la cérémonie du dépôt de son manuscrit, qui restera donc scellé au cours des 95 prochaines années, la sud-Coréenne en a dévoilé le titre, « Dear Son, My Beloved », qui signifie mon fils, mon bien-aimé.