Les TIC sud-coréennes ont établi un record de production en 2018

Encouragée par l’augmentation de l’exportation des semi-conducteurs sud-coréens, la production du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) a atteint un montant record de 497 299 milliards de wons, à savoir environ 375 milliards d’euros en 2018. Selon le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC, il s’agit d’une hausse de 5,4 % par rapport à l’année précédente.L’an dernier, la production des TIC a représenté 12 % de l’industrie sud-coréenne. A l’intérieur de ce secteur, les équipements informatiques se taillent la part du lion avec 73,5 %, suivis du service de l’audiovisuel et des logiciels qui représentent respectivement 15,3 % et 11,2 %.La progression de la vente hors des frontières d’équipements informatiques et de l’audiovisuel « made in Korea » a été principalement soutenue par la multiplication des débouchés autour des serveurs de stockage de nouvelle génération de type SSD.