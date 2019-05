Aide humanitaire au peuple nord-coréen : Séoul finalisera sa discussion avec des organisations onusiennes

Photo : KBS News

Séoul finalisera cette semaine son plan d’apporter 8 millions de dollars d’aide humanitaire à la Corée du Nord. C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification. Selon Lee Sang-min, la procédure administrative interne et la discussion intercoréenne seront également lancées.Les autorités sud-coréennes mènent depuis le 17 mai des discussions avec des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Unicef afin de fournir une aide publique destinée aux enfants et aux femmes enceintes de Corée du Nord.Parmi ce don de 8 millions de dollars, 3,5 millions seront utilisés afin de soigner 450 000 petits nord-coréens âgés de moins de cinq ans souffrant de diarrhée, et de distribuer des médicaments à 2,8 millions d’enfants touchés par la pneumonie.Rappelons que cette aide humanitaire du Sud destinée au Nord a été décidée en 2017 mais n'a pas pu être exécutée jusqu'ici.