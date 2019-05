La vidéo témoignant de la rencontre des soldats des deux Corées dans la DMZ a été dévoilée

Photo : KBS News

En novembre 2018, des militaires du Sud et du Nord se sont rencontrés dans la zone démilitarisée (DMZ). C'était un mois après le démantèlement pilote des postes de garde effectué conformément à l'accord militaire intercoréen signé en septembre 2018. La presse sud-coréenne vient de dévoiler la vidéo enregistrée lors de cette opération de vérification conjointe.Grâce à ces images filmées à l’aide de caméras portées par des soldats, on peut assister à la rencontre inédite entre des militaires des deux Corées, qui a eu lieu dans la DMZ, ouverte 65 ans après la signature du cessez-le-feu.Sur les images, on voit un responsable de l’armée nord-coréenne se présenter, entouré des militaires de son camp. Puis on entend un colonel sud-coréen parler d’une journée historique et d’une rencontre inédite. Son interlocuteur lui répond alors en exprimant son souhait de voir ce petit sentier se transformer en un grand passage.Malheureusement, cet échange intercoréen ne s’est pas renouvelé suite au récent refroidissement des relations entre Séoul et Pyongyang.