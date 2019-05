Addiction aux jeux vidéo : le ministère de la Culture s'oppose à la nouvelle classification de l'OMS

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a déclaré son opposition à l'application de la nouvelle version de la Classification internationale des maladies, récemment définie par l'Organisation mondiale de la santé, dans laquelle figure désormais l'addiction aux jeux vidéo.Un haut fonctionnaire du ministère chargé de l'industrie des jeux et des contenus s'est exprimé aujourd'hui dans ce sens lors de son interview téléphonique avec l’agence de presse Yonhap. D’après lui, la décision de l'OMS ne serait fondée sur aucune preuve scientifique, avant d'ajouter que bien qu'entrée en vigueur en 2022, la classification n’est qu’une simple recommandation.Or cette position est loin d'être en phase avec celle du ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui se dit prêt à faire le nécessaire pour appliquer la dernière mise à jour à la classification sud-coréenne des maladies (KCD). Ce dernier envisage en effet de créer une entité de consultation couvrant les autorités publiques, les associations de parents, l'industrie des jeux, les professionnels de santé, entre autres.Mais le ministère de la Culture refuse d’y participer, tout en s'engageant auprès du Comité contre la classification de l'addiction aux jeux vidéo comme pathologie, qui regroupe 88 organismes dont l'Agence coréenne des contenus créatifs (KCCA) et la Société des études sur les jeux vidéo.