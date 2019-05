La Corée du Sud s'engage à minimiser les effets collatéraux du conflit autour de Huawei

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud aurait été invitée par les Etats-Unis à se joindre à leur « guerre » contre l'entreprise chinoise Huawei. Les industriels des technologies de l'information du pays du Matin clair se voient ainsi contraints à trouver des moyens de s'y plier tout en minimisant le préjudice.17,7 % du total du chiffre d'affaires de Samsung Electronics provient de Chine, soit environ 32,6 milliards d'euros, avec une tendance à la hausse. En effet, le géant sud-coréen de l'électronique fournit des semi-conducteurs destinés aux mémoires de serveurs et d’appareils mobiles de Huawei, l'un de ses cinq plus grands partenaires.Quant à SK Hynix, 47 % de ses ventes dépendent de l’empire du Milieu.Pour LG Electronics, sa dépendance aux importateurs chinois n'est que de 3,9 %. Mais ayant délocalisé sur place ses unités de production de réfrigérateurs, de lave-linge, de climatiseurs et de téléphones portables, la firme aura du mal à éviter un conflit commercial entre Washington et Pékin.