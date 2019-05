Record de la consommation d'électricité en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a consommé, en 2018, 10,2 MWh par personne, soit 3,3 % de plus par rapport à l'année précédente, devançant ainsi le Japon, la Grande-Bretagne et l'Allemagne.Selon les statistiques rendues publiques par la compagnie nationale d’électricité (Kepco), la consommation par abonné a augmenté de 4,8 % pour les ménages avec une quantité de 5,2 MWh, et de 1,4 % pour le secteur public avec 22,3 MWh, alors que celle destinée aux industries a baissé de 0,6 % pour atteindre 137,2 MWh.L'accroissement continu de la consommation d'électricité est dû à divers facteurs. La canicule viendrait en premier, suivie par le tarif peu élevé. En effet, le prix de l'électricité à usage domestique au pays Matin clair est presque de moitié inférieur à celui au Japon ou au Royaume-Uni.La structure industrielle très énergivore est également pointée du doigt, tout comme la hausse de la part d'électricité parmi les ressources énergétiques.