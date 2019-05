Flambée généralisée du prix de la viande porcine

Photo : YONHAP News

Le prix de la poitrine de porc en Corée du Sud poursuit sa hausse, dans le sillage de la peste porcine africaine (AFS) qui frappe le Vietnam et la Chine. Ces deux pays produisent, à eux seuls, la moitié de la viande de porc au niveau mondial.En effet, un tiers de la quantité totale de cette viande distribuée dans le pays du Matin clair dépend des importations. La hausse du cours mondial peut donc entraîner celle des prix domestiques. Qui plus est, la quantité de viande porcine importée a accusé une baisse de 16,7 % entre le 1er mars et le 20 avril, pour s'établir à 69 830 tonnes.La poitrine de porc surgelée coûte aujourd'hui au marché de gros sud-coréen 6 400 wons par kg, soit environ 4,8 euros, alors qu'elle se vendait il y a un mois pour 4,3 euros. Le cours international de la viande porcine continue d'augmenter, pour atteindre 81,7 cents la livre au marché à terme de Chicago, contre 65 cents début mars. Le marché européen a lui aussi constaté une hausse de 21,9 %.