Opcon : un exercice destiné à vérifier la capacité de Séoul serait mené en août

Le contrôle opérationnel (Opcon) des troupes sud-coréennes en temps de guerre relève toujours des Etats-Unis. Or, son transfert à Séoul est prévu pour le moment pour 2022.Avant cela, les deux alliés semblent envisager d’effectuer une manœuvre conjointe pour évaluer et vérifier si l’armée sud-coréenne est capable d’exercer cet Opcon. Il s’agit de tester ce qu’on appelle l’IOC, l’initiale anglaise de la capacité opérationnelle initiale.Selon le commandement des forces combinées sud-coréano-américaines et l’état-major des armées sud-coréennes, cette première manœuvre pourrait être menée en même temps qu’un nouvel exercice de commandement conjoint, programmé en août. L’important, c’est qu’elle devrait être dirigée par un général quatre étoiles sud-coréen.Il faudra passer cette « première épreuve » pour que Séoul puisse se faire transférer le contrôle en question comme prévu, selon un responsable de l’armée. Si après la manœuvre, sa capacité est jugée encore insuffisante, le transfert pourrait être remis à plus tard.