Moon Hee-sang souligne le rôle de la Russie dans le processus de paix

Photo : YONHAP News

Le président du Parlement sud-coréen a affirmé que le rôle de la Russie était prépondérant dans l’installation de la paix dans la péninsule coréenne. C’était lors de son discours à la soirée d’amitié Corée du Sud-Russie, qu’il a organisée hier à Moscou.Selon Moon Hee-sang, la paix dans la péninsule contribuera à la paix en Eurasie, voire dans le monde. En ce sens, il a espéré que la Corée du Sud et la Russie déploient ensemble des efforts pour réaliser les objectifs communs que sont la paix, la stabilité et la prospérité. Il a également souhaité relever d’un cran leur coopération en renforçant la communication stratégique à l’occasion du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques l’an prochain.Le patron du perchoir a profité de cet événement pour décerner une plaque de remerciement à la vice-présidente de la Douma, Olga Yepifanova, et au président du Comité international de cette Chambre basse, Leonid Slutsky. Ce afin de remercier leurs efforts pour l’amélioration des relations entre les Assemblées nationales des deux nations.La visite de Moon intervient dans le cadre de sa tournée en Russie et dans les pays baltes, qui vient de débuter. Il rencontrera également les présidents de la Douma et du Conseil de la fédération, la Chambre haute du Parlement russe, ainsi que le patriarche de l'Eglise orthodoxe de Russie.