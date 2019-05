La confiance des consommateurs à nouveau en berne

Photo : KBS News

Le moral des consommateurs sud-coréens s’est dégradé en avril.D’après les chiffres communiqués aujourd’hui par la Banque de Corée, le fameux indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) est en effet reparti à la baisse, après cinq mois de hausse consécutive. Il est tombé à 97,9 points, 3,7 points de moins qu’en mars.Un responsable de la banque centrale explique ce recul par une incertitude accrue qui s’installe, et ceci pour de multiples raisons : la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, la chute de la bourse et de la monnaie sud-coréenne face au dollar américain, entre autres.