Bong Joon-ho, lauréat du Festival de Cannes 2019, accueilli à l'aéroport d'Incheon

Photo : YONHAP News

Bong Joon-ho est rentré hier. Le réalisateur qui a reçu la Palme d’or au 72e Festival de Cannes pour son film « Parasite » et son acteur fétiche Song Kang-ho ont été accueillis à l’aéroport par une salve d’applaudissements de quelques 200 journalistes et fans qui l’attendaient.Le lauréat de la plus prestigieuse récompense du festival n’a pas caché sa joie. Il a alors parlé d’un double événement heureux pour lui comme pour le septième art de son pays, qui fête cette année son centenaire.Héros du film, Song Kang-ho s’est quant à lui dit très fier de son réalisateur. Et d’ajouter que ce résultat était le fruit de 20 ans d’efforts de sa part.« Parasite » sortira dans les salles sud-coréennes dès jeudi. Les ventes de tickets se sont déjà envolées, avec plus de 50 % de l’ensemble des réservations aujourd'hui.