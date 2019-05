Bientôt des places de parking réservées aux femmes enceintes à Séoul

Les femmes enceintes séouliennes auront dorénavant une place de parking qui leur sera réservée dans les stationnements publics comme dans ceux des établissements publics, et ce à partir du second semestre de l’année.C’est une initiative du conseil municipal de la capitale. Celui-ci a amendé en ce sens un projet d’arrêté concerné. Le texte révisé prévoit d’aménager cet « espace courtoisie » dans 241 stationnements pouvant accueillir plus de 30 véhicules.Ils ne seront accessibles qu’aux femmes enceintes en possession d’une vignette nominative, qui leur sera remise.