Immobilier : les politiques gouvernementales ont permis d’endiguer la hausse des prix

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Moon Jae-in a mis le marché de l'immobilier sur de bons rails. C’est ce qu’ont évalué des experts lors d’un colloque sur les politiques de l’habitat des deux dernières années, organisé par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Transports.Le plus grand exploit a été d’endiguer la flambée des prix immobiliers avec une série de dispositifs contre la spéculation. Notamment, depuis la mise en œuvre de la mesure du 13 septembre l’année dernière, les cours se sont stabilisés. Le taux de variation du prix a reculé de 1,48 % en 2017 à 1,1 % en 2018, pour tomber à -0,63 % sur les quatre premiers mois de cette année. Entre 2014 et 2018, le chiffre s’élève à 18,9 % à Séoul, bien inférieur aux principales villes étrangères comme Berlin (63,1 %), Sydney (54,8 %), Shanghai (52,5 %) ou encore Londres (39,6 %).Les politiques de l’actuel président de la République ont également permis d’améliorer la vie de la population. Le taux de logements sociaux a crû à 7,2 % en 2017, contre 6,4 % en 2015. Il devrait dépasser la moyenne des pays de l’OCDE (8,7 %) en 2022. Ensuite, les prix immobiliers devraient poursuivre sur leur courbe descendante, plus concrètement en baissant de 1,1 à 1,9 % par an.A propos des défis à relever, un dispositif adapté aux particularités des régions a été évoqué. Selon cette initiative, dans la capitale, il faudrait régler le manque d’offre sur le court terme en raison des reconstructions d’appartements. Au contraire, dans les provinces, les restrictions doivent être assouplies en vue de faire face à l’excès de l’offre.