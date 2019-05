Fuites de secret d’Etat : une lourde sanction semble inévitable contre l’auteur

Photo : KBS News

La procédure de sanction contre le diplomate au cœur d’un scandale de fuite de secrets d’Etat s’accélère. Comme prévu, le ministère des Affaires étrangères envisage de tenir dimanche son comité de discipline afin de décider de la mesure punitive à lui imposer. Il s’agit, rappelons-le, d’un conseiller de l’ambassade à Washington. Il est accusé d’avoir transmis la teneur d’un récent échange téléphonique entre Moon Jae-in et Donald Trump au député Khang Hyo-shang du PLC, la principale formation de l’opposition. Celui-ci l’a révélée ensuite dans une conférence de presse.Avant d’ouvrir le comité, le ministère a organisé hier à son siège une réunion d’examen préliminaire en présence même de l’intéressé, qui est rentré d’urgence à Séoul il y a deux jours.Le tout nouveau premier vice-ministre Cho Sei-young, qui a présidé la conférence, et une dizaine de directeurs généraux ont discuté du niveau de sanction à imposer et de l’étendue de la responsabilité. Les résultats de leurs discussions seront pris en compte dans la décision de dimanche.Cho a qualifié l’affaire de « discipline relâchée et de violation de loi inimaginable pour un haut fonctionnaire ». Du coup, il a promis une mesure à la hauteur de la gravité des faits. Une lourde sanction semble donc inévitable.