Les étrangers représentent 8,6 % de la population en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

2 367 607. C’est le nombre des étrangers qui résident en Corée du Sud, que ce soit pour une courte ou une longue durée.D’après le bureau d’immigration du ministère de la Justice, les chiffres ont été recensés à la fin 2018 et représentent une progression de 8,6 % par rapport à l’année précédente. Leur part dans la population sud-coréenne atteint alors 4,57 %, contre 3,5 % en 2014.D’où viennent-ils alors ? Sans surprise, les Chinois, y compris ceux d’origine coréenne, sont les plus nombreux, avec 45,2 % de l’ensemble. Derrière eux viennent les Thaïlandais (8,4 %), les Vietnamiens (8,3 %), les Américains (6,4 %), les Ouzbeks (2,9 %) et les Japonais (2,6 %).Quant au nombre des étudiants étrangers, il s’est élevé à 160 671. Soit un bond de 18,9 % sur un an. Il a ainsi presque doublé par rapport à 2014.La proportion des étrangers en séjour illégal a elle aussi augmenté considérablement : de 11,5 % en 2017 à 15 % l’an dernier.