Un groupe consultatif pour répondre à la reconnaissance du « trouble du jeu vidéo » par l’OMS

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu samedi dernier l’addiction au jeu vidéo comme une maladie. A la suite de cette décision, le ministère de la Santé et celui de la Culture se divisent sur son application en Corée du Sud.Afin de créer un terrain d’entente, le Bureau de la coordination des politiques du gouvernement a organisé une réunion des vice-ministres concernés aujourd’hui, et a annoncé la naissance d'un groupe consultatif composé des secteurs public et privé, dont des entreprises de jeux vidéo, du milieu médical et des associations civiles.A en croire le gouvernement, l’application de cette norme au pays du Matin clair ne sera possible qu’en 2026. Car la recommandation de l’OMS entrera en vigueur en janvier 2022, et la classification standardisée coréenne de la maladie (KCD) pourra être réaménagée en 2025.Selon le Premier ministre Lee Nak-yon, si ce changement permettra de prévenir et de traiter de manière efficace les troubles liés aux jeux vidéo, il risque d’affaiblir le secteur tout en stigmatisant les usagers. En vue de minimiser ses impacts négatifs, il s’est engagé à trouver des dispositifs rationnels à travers des discussions entre les divers acteurs, et à élaborer des mesures pour soutenir l’industrie du jeu vidéo.