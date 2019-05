Les familles de soldats américains tués pendant la guerre de Corée visitent l’arête Arrowhead

Photo : YONHAP News

Les familles de soldats américains qui ont été tués ou sont portés disparus lors de la guerre de Corée se rendront demain à l’arête Arrowhead. Le ministère sud-coréen de la Défense y mène depuis le 1er avril les travaux d’excavation de dépouilles, en préparation des fouilles conjointes avec la Corée du Nord. Leur déplacement sera organisé par le ministère des Anciens combattants.L’arête en question, située dans la DMZ qui sépare les deux Corées, est le site où s’est déroulée la plus intense bataille pendant le conflit de 1950 à 1953. On suppose que les restes de quelque 200 soldats coréens et d’à peu près 300 casques bleus y seraient ensevelis.Au cours de l’opération conduite depuis le 1er avril, l’armée sud-coréenne y a découvert 325 dépouilles, dont des ossements considérés comme humains, ainsi que 23 000 objets, dont la plaque d’identification d’un soldat français.