Annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la tuberculose

Photo : KBS News

Le ministère de la Santé et le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) viennent de dévoiler des dispositifs visant à renforcer la prévention et la gestion de la tuberculose. En 2017, 11 sud-Coréens sur 100 000 en ont souffert. L’objectif est de réduire ce chiffre à moins de dix.Pour ce faire, les autorités se sont concentrées sur le diagnostic précoce des personnes âgées, plus exposées à cette maladie. Le test sera effectué pour les classes défavorisées qui ne bénéficient pas des examens médicaux de l’Etat ainsi que les seniors à mobilité très réduite grâce à un service de visite à domicile. Les personnes du troisième âge qui résident dans des hôpitaux ou en maison de repos seront également concernées.Ensuite, l’examen sera renforcé auprès de ceux qui se trouvent à l’« angle mort » de la société, tels que les sans-abris et les étrangers. Les chômeurs âgés de 20 à 39 ans et les petits commerçants qui sont exclus du service de diagnostic pourront aussi en profiter.Dans le pays du Matin clair, 72 personnes attrapent la tuberculose et cinq en meurent chaque jour. Le niveau le plus élevé parmi les pays membres de l’OCDE.