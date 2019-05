Le gouvernement s’engage à développer les énergies propres

La 4e édition de la réunion ministérielle « Mission Innovation » et la 10e édition de celle sur l’énergie propre se sont déroulées à Vancouver, au Canada.Lors de cet événement, le ministère sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie a expliqué l’état des lieux du pays dans la déclaration dite « Mission Innovation ». Cette dernière a été signée en 2016 par 23 pays pour doubler les investissements dans la recherche et le développement de technologies propres jusqu’en 2021. La Corée du Sud est sur la bonne voie. Elle a investi 902,9 milliards de wons cette année, l’équivalent de 700 milliards d’euros, soit 61,2 % de plus qu’en 2016. L’objectif est d’atteindre 1 120 milliards de wons, soit environ 861 milliards d’euros, dans deux ans.Aux pourparlers consacrés à l’énergie verte, le pays du Matin clair a signé l’« initiative hydrogène », visant à faire la promotion de cette énergie avec 17 autres pays tels que les Etats-Unis et le Japon. Les autorités ambitionnent de coopérer avec les nations avancées dans le véhicule et la pile à combustible afin de développer l’industrie concernée.