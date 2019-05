Fuite de secrets d’Etat : le ministère décide de porter plainte au pénal contre deux auteurs

Photo : KBS News

Les sanctions se précisent contre le diplomate au cœur d’un scandale de fuite de secrets d’Etat et le député Khang Hyo-shang du PLC, la principale formation de l’opposition, à qui il les a transmis.Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir décidé de porter plainte au pénal contre les deux hommes. Une décision prise lors d’une réunion d’examen préliminaire qui s’est tenue hier. Elle est fondée sur les résultats d’une enquête interne sur tous les diplomates de l'ambassade à Washington.Le ministère a aussi mis en cause deux autres diplomates de l’ambassade. Ceux-ci auraient laissé, par négligence, leur collègue consulter les secrets. Ils seraient eux aussi passibles d’une lourde sanction.Tout a commencé le 9 mai avec la révélation, par le parlementaire, d’une partie de la teneur d’un récent échange téléphonique entre Donald Trump et Moon Jae-in. Une information pourtant classée confidentielle. Le diplomate a avoué la lui avoir remise la veille sans savoir si l’élu projetait d’en faire état dans une conférence de presse. Ils sont tous deux d’anciens élèves d’un même lycée à Daegu, mais d’une promotion différente.