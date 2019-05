La Corée du Sud partage son savoir-faire 5G avec les pays de l’Asie-Pacifique

Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair partage ses expériences en tant que pionnier dans la commercialisation de la 5G avec les pays d’Asie-Pacifique.Si l’on en croit le ministère des Sciences et des TIC, la Conférence des leaders de la 5G dans la région APAC se déroule aujourd’hui et demain à la poste centrale de Séoul. Organisé par l'Association du système mondial pour la communication mobile (GSMA), cet événement accueille des responsables gouvernementaux issus de huit pays tels que le Japon et Singapour et des opérateurs de télécommunications.Le premier jour, les politiques sud-coréennes pour la commercialisation de ce réseau ultra-rapide et la dynamisation de son industrie ont été présentées. Ensuite, les débats ont été organisés autour de la sécurité dans l’ère de la 5G hyperconnectée et les éventuels changements économiques et sociaux que cette technologie peut susciter.Demain, les participants s’entretiendront sur les modèles d’affaires reposant sur la 5G, comme les contenus liés à la réalité virtuelle et la réalité augmenté, l’usine intelligente ou encore la voiture autonome.