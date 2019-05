Affaire des 13 réfugiés d’un restaurant nord-coréen : des associations internationales de juristes se mobilisent

Photo : YONHAP News

Vous vous en souvenez peut-être. 13 nord-Coréens, un homme et 12 jeunes femmes, qui étaient employés d’un restaurant nord-coréen dans la province chinoise de Zhejiang, ont fait défection en Corée du Sud en avril 2016. Cette affaire qualifiée d’étrange dès le début a soulevé des soupçons, selon lesquels le renseignement sud-coréen y était intervenu. Pyongyang avait même accusé Séoul de les avoir kidnappés.Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’Homme dans le nord de la péninsule a lui aussi affirmé qu’une enquête exhaustive et indépendante serait nécessaire. Tomas Quintana a tenu ces propos après avoir rencontré à Séoul les 12 ex-serveuses en juillet 2018.Maintenant, des organisations internationales de juristes montent au créneau pour faire la lumière sur l’affaire. Ils envisagent de former une équipe d’enquête et ses membres visiteront les deux Corées.Au Sud, où ils sont attendus en août, ils devront interroger notamment les réfugiées nord-coréennes et des responsables du service national du renseignement (NIS). Et au Nord, où ils se rendront le mois suivant, ils rencontreront les familles des « transfuges » et leurs anciens collègues du restaurant en question.