Photo : YONHAP News

Rien à signaler dans le ciel sud-coréen ce mercredi. La carte de Météo-Corée est uniformément jaune, avec des températures matinales très agréables (entre 12℃ et 18℃) et des maximales encore supportables, de 25℃ sur l'île de Jeju à 28℃ à Chuncheon, dans le nord-est, en passant par Séoul et ses 26℃.