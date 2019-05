Devises : la Corée du Sud maintenue sur la liste américaine des pays sous surveillance

Photo : YONHAP News

Le Trésor américain vient de mettre à jour sa liste des pays qu’il soupçonne de manipuler leur monnaie.Dans la dernière édition de son rapport semestriel, il place toujours la Corée du Sud sous surveillance avec huit autres pays. Parmi eux, la Chine, le Japon et l’Allemagne. Cela signifie qu’ils ne sont pas qualifiés de manipulateurs de monnaie, mais qu’ils requièrent une attention particulière continue en matière de changes.Les nations désignées comme celles sous surveillance remplissent deux des trois critères établis par le ministère américain. Il s’agit d’un excédent commercial avec les Etats-Unis d'au moins 20 milliards de dollars par an, un surplus courant d'au moins 3 % du PIB et une intervention persistante et unilatérale par l'achat net de devises totalisant au moins 2 % du PIB sur une période de 12 mois.