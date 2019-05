Un haut responsable du régime de Kim Jong-un à Pékin

Photo : YONHAP News

Un haut dignitaire nord-coréen est arrivé hier à Pékin. Son identité n’est pas connue. Ce que l’on sait, c’est qu’il y est venu à bord d’un appareil de la compagnie nord-coréenne Air Koryo et a été accueilli dans la salle réservée aux invités de marque de l’aéroport, avant de monter dans la voiture offerte par les autorités chinoises. Des véhicules de l’ambassade de Corée du Nord dans la capitale chinoise ont eux aussi été aperçus aux abords de l’aéroport.A en croire une source locale, il s'agirait d’un haut responsable de ministère, et son déplacement aurait pour but d’animer les échanges entre les deux proches alliés.Pourtant, à ce sujet, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lu Kang a affirmé ne disposer d’aucune information concrète à donner. Il s’est contenté de dire que les deux pays voisins maintiennent les échanges de visite « réguliers ». Le dernier échange de haut niveau en date remonte au mois dernier. Une délégation de Pyongyang conduite par le ministre de l’Economie extérieure Kim Yong-jae avait alors participé au Forum sur les nouvelles routes de la soie, organisé à Pékin.