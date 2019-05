JO 2020 : le vice-ministre nord-coréen des Sports confirme la volonté de former des équipes intercoréennes

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre nord-coréen des Sports a réaffirmé la volonté de présenter des équipes intercoréennes aux JO de 2020 à Tokyo. Won Kil-u a tenu ces propos dans une interview diffusée hier par China News.Selon lui, la participation conjointe des deux Corées correspond aussi à l’esprit olympique.Won avait conduit la délégation de son pays aux pourparlers sportifs des deux Corées, qui ont eu lieu en novembre et décembre derniers au bureau de liaison intercoréen à Gaeseong. Séoul et Pyongyang avaient alors décidé de constituer des équipes uniques pour les JO de l’an prochain dans quatre disciplines : le basket, le hockey sur gazon, le judo et l’aviron. Ils sont aussi convenus de défiler ensemble lors de la cérémonie d’ouverture.