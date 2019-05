Les fournisseurs sud-coréens n’envisagent pas de rompre leur commerce avec Huawei

Photo : KBS News

L’administration américaine appelle d’autres pays à rejoindre ses sanctions contre le géant chinois des télécoms Huawei. Mais les principales entreprises sud-coréennes des TIC ne semblent pas décidées à rompre leurs relations commerciales avec lui. Elles continueront donc de lui vendre pour le moment leurs pièces détachées.Certaines d’entre elles en auraient même fait part à un haut responsable du groupe chinois, qui a récemment fait un déplacement à Séoul.Selon les principaux fournisseurs sud-coréens pour l’équipementier chinois, dont Samsung Electronics, SK Hynix et LG Innotek, ce n’est pas à eux, mais plutôt au gouvernement de prendre la décision d’accepter ou non la demande américaine. Car leur éventuelle « défection » pourrait avoir des conséquences redoutables, comme c’était le cas lors du déploiement du bouclier antimissiles américain THAAD dans le sud de la péninsule.Des campagnes de boycott de produits « made in Korea » ont alors été lancées et les voyages de groupe de Chinois en Corée du Sud interdits.