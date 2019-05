Classement de l’IMD : la Corée du Sud perd en compétitivité

Photo : YONHAP News

L'institut suisse IMD a publié aujourd’hui son classement annuel de la compétitivité mondiale, comparant cette année un total de 63 économies. La Corée du Sud y occupe la 28e place, une place de moins que l’an dernier.Elle se classe 9e sur les 14 pays littoraux du Pacifique étudiés, et 11e parmi les 28 nations qui comptent plus de 20 millions d’habitants.Pour être plus précis, le pays du Matin clair a amélioré sa position dans le domaine de l’efficacité des entreprises. Dans les précédentes années, il s’y était placé en queue de peloton. En revanche, il a perdu du terrain notamment dans les domaines des performances économiques, de l'efficience du gouvernement et des infrastructures.En commentant le nouveau classement, le ministère des Finances s’est engagé à redoubler d’efforts pour booster l’investissement privé et à faire en sorte que le nouvel additif au budget, s’il est voté au Parlement, améliore la conjoncture économique et le marché de l’emploi.Cette année, Singapour a détrôné les Etats-Unis, le leader de l’an dernier, pour dominer la liste. Viennent ensuite Hong Kong, les Etats-Unis, la Suisse et les Emirats arabes unis.