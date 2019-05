La guerre commerciale Washington-Pékin pèse sur les sources d’importations américaines

Photo : YONHAP News

Conséquence du conflit commercial avec la Chine, les Etats-Unis diversifient leurs sources d’importations. C’est du moins ce qu’on peut constater dans les résultats d’une analyse sur la balance commerciale du premier trimestre, récemment publiés par le département américain du Commerce et cités par l’agence Bloomberg.Les USA ont acheté au Vietnam davantage de produits. En chiffres, entre janvier et mars, leurs importations ont grimpé de 40,2 % par rapport à la même période l’an dernier. Celles des biens sud-coréens ont progressé de 18,4 % et les achats des produits chinois ont quant à eux dégringolé de 13,9 %.Selon l’agence américaine, si cette tendance se poursuit, il y aura un important changement sur la liste des pays qui exporteront leurs marchandises vers les Etats-Unis. L’empire du Milieu resterait toutefois le premier exportateur vers les USA.