Rapport du HCDH : la corruption est omniprésente en Corée du Nord

Photo : KBS News

En Corée du Nord, les citoyens versent des pots-de-vin aux fonctionnaires pour survivre, la corruption est ainsi omniprésente et la répression draconienne. C’est ce qu’a affirmé le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'Homme (HCDH) dans un rapport publié hier.D’après ce document élaboré après avoir interrogé 214 transfuges nord-coréens, les représentants des autorités extorquent de l'argent aux habitants, et ceux qui leur donnent des pots-de-vin travaillent dans l’économie informelle, c’est-à-dire les marchés. Les responsables menacent les citoyens d’arrestation, de détention et de torture. Ceux-ci leur offrent alors de l’argent liquide ou des cigarettes dans la majorité des cas.A ce propos, dans un communiqué, la haut-commissaire aux droits de l’Homme Michelle Bachelet a déploré qu’au nord du 38e parallèle, les individus dépendent de leur capacité à corrompre les représentants de l’Etat, alors que leurs droits à s'alimenter, se soigner, se loger, travailler et leur liberté de mouvement sont universels et inaliénables.