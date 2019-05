Yasukuni : des sud-Coréens perdent leur procès pour la mémoire de leurs parents

Photo : KBS News

Au Japon, le Yasukuni, lieu de culte shintoïste, honore quelque 2,5 millions de morts pour le pays dans les guerres modernes, dont quatorze Japonais condamnés comme criminels de guerre par les Alliés après 1945 et aussi 21 000 Coréens.Or, les familles de 27 de ces Coréens ont intenté en octobre 2010 un procès devant le tribunal de Tokyo pour demander à l’Archipel de ne plus y honorer leurs ancêtres.Cinq ans et sept mois plus tard, le tribunal a rendu hier son verdict condamnant la partie plaignante et lui faisant aussi assumer les frais du procès. Il n’a donné pour autant aucune précision sur la raison de son jugement.Les plaignants sud-coréens ont rejeté ce verdict de première instance et annoncé qu’ils allaient faire appel.Il s’agissait d’une deuxième action en justice intentée par des sud-Coréens, la première remontant à 2007. A l’époque aussi, la justice nippone avait rendu la même décision.