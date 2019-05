OMS : la mortalité due à la pollution de l’air est dix fois plus importante en Corée du Nord qu’au Sud

Photo : YONHAP News

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la pollution de l’air est grave dans le nord de la péninsule aussi.Si l’on en croit le bilan 2019 publié hier par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la mortalité nord-coréenne due à la pollution est de 207,2 décès par an pour 100 000 habitants. Des chiffres plus de dix fois plus élevés que ceux pour la Corée du Sud (20,5 morts). En 2017, l’OMS avait déjà fait état de 238,4 décès pour 100 000 nord-Coréens.Autre chiffre, tout aussi impressionnant. Le taux d’incidence de la tuberculose fait état de 513 cas, également pour 100 000 habitants, chaque année. A titre de comparaison, le Lesotho en recense 665, l’Afrique du Sud, 567, et les Philippines, 554.