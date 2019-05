Effondrement d’un barrage au Laos : le groupe SK refuse les résultats de l’enquête sur les causes

Photo : KBS News

10 mois après l’effondrement d’un barrage hydroélectrique en construction au Laos, le gouvernement de Vientiane a rendu publics hier les résultats de ses enquêtes.Selon sa commission nationale d’enquête, c’est une erreur humaine, et non un cas de force majeure, qui serait à l’origine de la catastrophe qui a fait une centaine de morts et quelque 6 000 sans-abris.Le groupe sud-coréen SK Engineering & Construction n’a pas tardé à y réagir. L’entreprise, qui participe au projet de cette retenue d’eau, a annoncé ne pas pouvoir prendre acte des conclusions de la commission laotienne. Elle a alors invoqué l’absence de fondements scientifiques et technologiques.