Budapest : naufrage d’un bateau avec à son bord 33 sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Un bateau de tourisme avec à son bord 33 touristes sud-coréens a fait naufrage hier soir sur le Danube à Budapest, la capitale de la Hongrie. Le bilan provisoire fait état de sept morts et 19 disparus. Sept passagers ont été récupérés sains et saufs. Les opérations de secours se poursuivent. Elles rencontrent des difficultés en raison d’un violent courant dû aux fortes pluies des dernières semaines.L’accident s’est produit vers 21h, heure locale, après une collision avec une autre embarcation à proximité du Parlement. A en croire le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le navire transportait 33 sud-Coréens et deux membres d’équipage locaux.Le président de la République s’est fait briefer d’urgence par son conseiller à la sécurité nationale. Moon Jae-in a alors donné l’ordre de déployer tous les moyens possibles et de travailler en étroite coopération avec le gouvernement hongrois pour les opérations de secours.Dans le même temps, il a donné des instructions pour qu’une cellule de crise soit mise en place, avec à sa tête la ministre des Affaires étrangères, et que les familles des victimes soient bien informées de la situation. Le chef de l’Etat a également demandé de dépêcher sur place une équipe de réaction rapide.