Mer de l’Est : Washington recommande à Séoul et Tokyo de trouver un compromis

Photo : YONHAP News

Après que le président Donald Trump a désigné, mercredi, la mer entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais « mer du Japon », lors de sa visite de la base navale américaine de Yokosuka, le gouvernement sud-coréen a aussitôt réaffirmé sa position selon laquelle il faudrait utiliser la double appellation « mer de l’Est / mer du Japon ».A cet égard, un responsable du département d’Etat américain a fait savoir que « mer du Japon » était bel et bien l’appellation qu’utilise son pays. Interrogé par l’agence Yonhap News, il a expliqué hier, dans une réponse écrite, que c’était le nom approuvé par le Conseil des noms géographiques (BGN) des Etats-Unis. Et d’ajouter que le gouvernement américain n’emploie qu’une seule appellation pour désigner les eaux internationales, selon la coutume.Dans la foulée, l’officiel américain a préconisé une coopération entre Séoul et Tokyo pour trouver un terrain d’entente, en renouvelant ainsi la position de Washington sur ce sujet brûlant.