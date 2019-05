Séoul versera quelque 480 millions d’euros pour instaurer un environnement favorable aux piétons

Séoul a affiché son ambition de devenir une « ville spéciale pour les piétons ». La municipalité de la capitale sud-coréenne a dévoilé, ce matin, son 2e plan quinquennal pour assurer la sécurité des piétons et améliorer leur facilité de déplacement. A cet effet, un total de 642 milliards de wons, soit environ 480 millions d’euros, devrait être versé d’ici cinq ans.Dans le détail, la ville projette de rendre les trottoirs plus commodes, en abolissant le décalage de hauteur et en assurant la continuité entre eux. Afin de garantir la sécurité des piétons, elle a proposé de réduire le nombre et la largeur des routes.Enfin, la municipalité envisage d’offrir des informations sur les itinéraires liant les transports en commun et la marche à pied ainsi que sur les équipements dans les transports en commun pour les enfants, les personnes âgées ou les handicapés.La ville de Séoul a pour objectif d’augmenter la part que la marche représente dans les transports de 16,7 % à 20 % et de diviser par deux le nombre de décès sur 100 000 personnes, de 1,67 actuellement à 0,84, d’ici 2023.