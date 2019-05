Moon Jae-in effectuera en juin une tournée en Finlande, en Norvège et en Suède

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen effectuera une visite d’Etat le mois prochain dans trois pays d’Europe du Nord : la Finlande, la Norvège et la Suède.Moon Jae-in débutera sa tournée en Finlande, où il est attendu le 9 juin pour un déplacement de trois jours. Là-bas, il sera reçu par son homologue Sauli Niinistö. Un sommet au cours duquel les deux hommes se concerteront sur les meilleurs moyens de consolider les relations Séoul-Helsinki, d’activer les échanges entre les startups des deux nations et d’élargir la coopération en matière de croissance durable de l’économie.Le locataire de la Maison bleue fera ensuite un voyage en Norvège du 11 au 13 juin. C’est le roi Harald V qui l’accueillera lors d’une cérémonie officielle, à déjeuner et à dîner. Moon s’entretiendra aussi avec la Première ministre Erna Solberg. Leur conversation portera sur les relations entre leurs pays, qui fêtent le 60e anniversaire de l’établissement des liens diplomatiques, la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le processus de paix, l’économie respectueuse de l’environnement ou encore la coopération en matière maritime, de construction navale et du Pôle Nord.Pour la dernière étape de son périple, le dirigeant sud-coréen se rendra le 13 juin, en Suède, là aussi pour une visite de trois jours. Il y sera reçu par le roi Charles XVI Gustave et le Premier ministre Stefan Löfven successivement. A cette occasion, ils échangeront sur les relations entre Séoul et Stockholm, et la coopération scientifique, technologique et en matière d’industries innovantes entre le pays du Matin clair et le pays scandinave.Moon est le premier dirigeant sud-coréen à effectuer une visite d’Etat en Norvège et en Suède.