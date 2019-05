Steve Biegun a rendez-vous avec les négociateurs nucléaires sud-coréen et japonais à Singapour

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord prendra part au dialogue de Shangri-La. Ce forum sur la sécurité en Asie qui se tiendra à Singapour de vendredi à dimanche.D’après le ministère américain, en marge de cette assise, Steve Biegun rencontrera le négociateur nucléaire sud-coréen Lee Do-hoon et son homologue japonais Kenji Kanasugi. Sans surprise, l’objectif commun de leurs pays, à savoir la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord, s’invitera dans leurs discussions.Le dialogue de Shangri-La est la plus importante conférence internationale sur la sécurité et la défense en Asie. Il se tient chaque année à l’hôtel Shangri-La à Singapour. Cette année, les ministres de la Défense de l’Asie-Pacifique et de certains pays d’Europe échangeront sur les préoccupations régionales et internationales, en particulier le dossier nucléaire nord-coréen.Le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo, en profitera pour s’entretenir aussi avec ses homologues de plusieurs pays, dont les Etats-Unis et le Japon.