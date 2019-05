Kyodo News : Tokyo cherche à proposer à Pyongyang un sommet sans condition

Photo : KBS News

La Mongolie organisera, début juin dans sa capitale, une conférence internationale sur la sécurité en Asie du Nord-est. Ce « Dialogue d’Oulan-Bator » se tiendra plus précisément les 5 et 6 juin.D’après l’agence Kyodo News, le gouvernement japonais cherche à en profiter pour contacter les autorités diplomatiques nord-coréennes et leur proposer un sommet entre Shinzo Abe et Kim Jong-un sans aucune condition. Cette fois, Tokyo ne posera donc pas comme condition préalable à l’entrevue une avancée dans le dossier des Japonais kidnappés par le Nord dans les années 1970-1980. Un dossier plus ou moins éclipsé par les négociations nucléaires entre Washington et Pyongyang.Si le contact d’Oulan-Bator a lieu comme prévu, il permettra au gouvernement nippon de faire part officiellement de sa nouvelle position au royaume ermite.