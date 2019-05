La Corée du Nord mise sur les cyberattaques pour surmonter les sanctions internationales

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord multiplierait les cyberattaques afin de surmonter les difficultés économiques causées par les sanctions internationales. Dans ce contexte, les cibles privilégiés des hackers nord-coréens seraient les banques ou les plateformes de monnaies virtuelles.C’est du moins ce qu’ont révélé plusieurs responsables des services de renseignement américain, tels que le bureau d’enquête fédéral (FBI) ou le département du renseignement national (DNI), au cours d’un débat organisé hier par Aspen Institute, un institut américain civil, et relayé par la Voix de l’Amérique.Pour étayer leurs propos, les participants ont notamment évoqué les piratages contre Sony Pictures Entertainment en 2014, la banque centrale du Bangladesh deux ans plus tard et la propagation du virus WannaCry en 2017.Petit rappel : le département américain de la Justice avait désigné, en septembre dernier, le groupe Lazarus, lié au pays communiste, comme l'auteur de ces attaques, en inculpant un membre du groupe de nationalité nord-coréenne, Park Jin-hyok.Dans la foulée, les officiels américains ont assuré que les organes américains mobilisaient leurs efforts afin de prévenir ce genre d’activités mal intentionnées sur l’espace virtuel par certains pays tels que la Corée du Nord, la Chine, l’Iran ou la Russie.